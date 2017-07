Tunisie: Une copie presque parfaite

Enfin, la concurrence s'est avérée payante avec Saâd Beguir, un joueur qui reprend doucement, mais sûrement. Avec l'arrivée de Franck Kom et Maher Sghaïer, il y a de quoi être vigilant et régulier au risque de perdre sa place.

Bref, un jeu en bloc mobile parfaitement maîtrisé par des défenseurs «sang et or» rapides, sachant se placer et se replacer en temps opportun.

Fidèles à leurs habitudes, les latéraux Khalil Chammam et Ihab Mbarki ont effectué des montées régulières, livrant quelques passes décisives à Badri et Khénissi.

Il a titularisé deux joueurs incorporés en cours de jeu lors du premier match, et qui ont apporté du jus au jeu de l'équipe. Saâd Beguir et Maher Sghaïer ont donc gagné leurs statuts de joueurs titulaires face à Al Merrikh du Soudan en apportant de la profondeur au jeu offensif de l'équipe.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.