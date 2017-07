Afrique: Cotisations au fonds de solidarité africain - Le Séneéal épure ses arrierés de 2 milliards avant 2018

C'est dire que nous avons non seulement renoué avec la rentabilité de l'activité globale de l'institution, mais même l'activité financière, la garantie financière, l'allongement de la durée des prêts et la bonification des taux d'intérêt, nous sommes parvenus à les rentabiliser»,a fait savoir M. Diallo.

Amadou Abdoulaye Diallo, directeur général de l'institution dira: «L'exercice 2016 est clôturé avec les chiffres significatifs que sont le total de bilan qui est proche de 63 milliards, les fonds propres effectifs de 17 milliards et le 3e chiffre qui me paraît important, c'est le résultat bénéficiaire de 3,054 milliards.

Et au nombre desquelles la libération de la deuxième tranche du capital à hauteur de 30 milliards de FCFA et de l'abondement supplémentaire du Fonds Spécial de Bonification à hauteur de 7 milliards de F CFA ainsi que le calendrier de libération y afférent.

La santé financière du Fonds de solidarité africain (Fsa) est loin d'être reluisante ces dernières années. En cause, le non-respect des engagements des Etats constituants (Bénin, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, France, Gabon, Burkina Faso, Mali, l'Ile Maurice, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et de la République démocratique du Congo).

