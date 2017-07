Tunisie: L'adieu aux mentalités viriles

Ce consensus impliquant les islamistes d'Ennahdha a permis une nouvelle fois à la Tunisie d'être à l'avant-garde du monde musulman, s'agissant des législations garantissant et défendant la pleine citoyenneté des femmes.

Mais la loi qui vient d'être votée n'arrivera à éradiquer réellement toutes les formes de violence qui s'exercent contre la gent féminine qu'au terme d'une longue période d'assimilation, d'expérimentation et d'évaluation à l'épreuve du temps.

Car seuls le temps et l'ouverture d'esprit des Tunisiens, à la faveur des étapes acquises, depuis la révolution, en matière d'assimilation des nobles valeurs des droits de l'Homme et de la citoyenneté, permettront de faire de l'esprit et des normes de cette loi une culture vivante agissant à souder la société et à rapprocher les deux genres.

Aux hommes d'effectuer sur eux-mêmes un travail de reconsidération. Aux femmes de refuser à l'avenir tout abus ou manquement.

C'est lorsque les hommes ne verront plus en leur violence, si fréquente, à l'égard des femmes une marque patente de virilité, qu'ils pourront reconsidérer et reconstruire leurs relations avec leurs mères, sœurs, filles, épouses et compagnes.

L'adieu aux mentalités viriles ouvrira de manière effective l'ère de la reconnaissance et du partenariat d'égal à égal en faveur desquels a si longtemps milité Bourguiba.