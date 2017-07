Tunisie: Un nouveau souffle pour une activité commerciale en berne

«Les gains générés cet été sont bien meilleurs que ceux des années précédentes, notamment depuis le début de la révolution en 2011 qui a instauré la gabegie», a souligné ce vendeur d'articles de maroquinerie qui en a profité pour raconter une série d'anecdotes amusantes sur les vendeurs ambulants qui avaient non seulement monopolisé l'espace public et qui, de surcroît, ne se gênaient pas pour dicter leur loi et imposer leurs règles aux commerçants allant jusqu'à utiliser les sanitaires des boutiques se trouvant à proximité de leurs étals.

Dans la plupart des centres commerciaux, les magasins affichent déjà des remises de 20% avant les soldes pour pouvoir écouler les stocks de vêtements de marque importés exposés sur les rayons et qui rebutent les clients à cause de leur prix trop élevé.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.