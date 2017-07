Tunisie: Retour au Tunis d'antan

Il reste, néanmoins, à appliquer la loi à tous ceux qui ne veulent pas s'y appliquer. Les propriétaires des boutiques, qui n'avaient pas cessé de se plaindre de leur sort à cause de ce fléau des étals anarchiques, ne doivent pas en faire de même et occuper l'espace cédé par les vendeurs ambulants.

Mais, d'ores et déjà, l'exemple des commerçants de Boumendil est édifiant. Ces gens gagnent bien leur vie et ce sont les clients, eux-mêmes, qui viennent à eux.

Si, pour le moment, on assiste à quelques mouvements de protestation au niveau d'El Kherba (du côté de Bab Jazira), le climat général est au beau fixe. Les forces de l'ordre tiennent les choses en main et contrôlent la situation.

Les rues ont été rendues aux piétons et aux véhicules. On peut, désormais, circuler sans crainte d'être importuné par ces gens qui occupaient indûment et impunément les espaces publics.

On peut le constater, aujourd'hui, la capitale a retrouvé son calme et sa quiétude du début des années 80.

Pour les habitants du Grand-Tunis, et particulièrement la capitale, les résultats sont nets et sans bavures.

En tapant fort sur ces « gros poissons », l'Etat a donné l'exemple aux autres. Il n'y aura plus d'impunité. Aussi, ces vendeurs ont-ils été contraints à ne plus opposer de résistance.

Ce qui se passe, actuellement, dans la capitale et dans d'autres villes du pays s'inscrit dans le cadre d'une reprise en main des affaires et vers le rétablissement de l'Etat de droit.

