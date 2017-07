Tunisie: La pression de la rue se poursuit

Halim Meddeb, juriste et fan du groupe Manich Msamah, sait que le projet finira par être adopté et qu'un recours par l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des lois peut se prononcer contre sa constitutionnalité, vu, dit-il, «son non-respect de l'article 148 de la loi fondamentale et son opposition à la loi organique relative à la justice transitionnelle de décembre 2013 ».

L'incident a eu lieu la veille de la séance plénière qui aurait dû être consacrée au projet après son amendement et son adoption grâce au principe du consensus entre Nida et Ennahdha le 19 juillet dernier par la Commission de la législation générale.

Des sifflets et des huées ponctuent deux injonctions répétées en boucle, d'une seule voix : « La loi ne passera pas ! Je ne pardonnerai pas ! », et encore : « Ah Ya Béji, ah ya Béji... la loi ne passera pas ! ».

