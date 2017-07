Tunisie: Rôle fondamental des missions diplomatiques

Cette manifestation a constitué une occasion pour les entreprises et les diplomates tunisiens de partager leurs préoccupations et de renforcer la coopération entre eux pour la promotion des produits tunisiens sur les marchés étrangers et surtout le marché africain, devenue la principale orientation du gouvernement tunisien.

Saisir les opportunités de la Comesa

Zied Laadhari, ministre du Commerce et de l'Industrie, a ainsi souligné que cette orientation est fédératrice d'une réalité faisant du marché africain le marché de l'avenir, présentant un grand potentiel pour les exportations tunisiennes.

Il est à noter que ces exportations sur ce marché ne dépassent pas les 2% et les importations de 1%. Ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour les entreprises tunisiennes.

"Notre approche est de travailler sur différents fronts et de renforcer l'accès au marché africain à travers des accords commerciaux, à l'instar de celui en cours avec le Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (Comesa), fort de ses 10 pays et de ses 500 millions d'habitants.

D'autres pays qui ont intégré cet espace économique ont mutiplié par 40 leurs exportations. Ce qui donne une idée sur les opportunités qui peuvent se présenter à nous par l'intégration de la Tunisie dans l'économie africaine", lance-t-il.

Au niveau logistique, l'ouvertue d'une ligne maritime directe avec le continent africain est un objectif sur lequel travaille également le gouvernement tunisien afin d'améliorer l'accès des entreprises tunisiennes à ce marché d'une façon régulière.

De même pour les lignes aériennes qui seront renforcées davantage en intégrant d'autres pays. M. Laadhari précise également que des manifestations de promotion et des visites régulières en collaboration avec le secteur privé sont effectuées de façon régulière.

Centre de liaison

De son côté, Aziza Hatira, Pdg du Cepex, a indiqué que le centre est le point de liaison entre les entreprises économiques et les organismes gouvernementaux, à l'instar des missions diplomatiques et consulaires.

D'ailleurs, cette coopération entre les deux parties a été consacrée en 2016 par la signature d'une convention-cadre avec le ministère des Affaires étrangères.

Cette convention-cadre stipule l'organisation de manifestations et de programmes de promotion pour les produits et services tunisiens.

Selon Mme Hatira, 174 entreprises ont participé à ces manifestations dans divers secteurs : les services, les industries agroalimentaires, le textile et les industries diverses.

Indiquons que le total des financements consacrés à cette opération s'élève à 1620 millions de dinars. Ils ont été distribués sur les différentes missions diplomatiques à l'étranger : 4 en Afrique, 10 dans les pays arabes, 16 en Europe, 7 en Asie et 4 en Amérique.

Durant la période fin mars-juillet 2017 (5 mois), 13 opérations de promotion ont été réalisées à travers l'organisation de délégations commerciales, de forums économiques, de rencontres professionnelles bilatérales et l'invitation d'importateurs étrangers en Tunisie ainsi que la participation à des salons et des expositions, selon le Cepex.

Mme Hatira a insisté, ainsi, sur le rôle de la diplomatie économique dans le renforcement de la balance commerciale, surtout avec le creusement du déficit commercial.

"Cela requiert un doublement des efforts de toutes les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur du pays", affirme-t-elle, appelant au renforcement de la communication directe entre les missions diplomatiques et le Cepex afin de mieux répondre à leurs préoccupations.

"Cela nous permettra d'intervenir en temps opportun et de donner une information correcte et actualisée. Nous pouvons ainsi renforcer la veille sur les marchés cibles et améliorer nos actions de promotion", souligne-t-elle.