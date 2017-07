Sénégal: Wack Ngouna - Moustapha Niasse exhorte les jeunes à sécuriser le vote

Et cela, pour signifier au président Macky Sall, qu'elles sont conscientes et satisfaites des 6 Milliards de Frs d'investissement accordés au département de Nioro cette dernière saison, dans le cadre du Programme d'urgence pour le développement communautaire (Pudc) qui est le premier programme du genre à être déroulé au Sénégal.

Pour la tête de liste départementale de Nioro, l'opposition use de tous les moyens pour éviter la confrontation dans les urnes. Moustapha Niasse a aussi conseillé à ses jeunes héritiers d'éviter la provocation et suivre de près les pas du mandataire départemental Mamadou Lamine Dieng, lequel a été félicité à cette occasion pour la qualité de son travail technique et tactique pour le prochain scrutin.

