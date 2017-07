Sénégal: Tournoi de basket jeux de la francophonie - Les lionnes butent sur les bleues

L'équipe du Sénégal U25 va aller chercher la médaille d'argent au tournoi de basket des 8èmes jeux de la Francophonie. Après avoir survolé le premier tour et ouvert la succession de la Côte d'Ivoire, pays hôte du tournoi, les Lionnes ont lourdement chuté en demi-finale hier, vendredi 28 juillet, face à la France (66 à 32). Il ne leur reste que la médaille bronze du tournoi qu'elles vont disputer ce samedi aux Belges de Fédération Wallonie Bruxelles.

Les Lionnes U25 ont raté la dernière marche qui mène à la finale du tournoi des jeux de la francophonie.

Les Sénégalaises qui ont d'entrée survolé la compétition et éjecté en quart de finale, la Côte d'Ivoire, pays hôte du tournoi, les Lionnes sont tombées hier, vendredi 28 juillet, devant l'équipe de la France en demi-finale.

Les Françaises n'ont laissé le moindre répit à leurs adversaires en menant la course devant et dès le premier quart-temps qu'elles ont remporté avec un écart de 6 points (13-7). Elles vont profiter du deuxième acte de jeu pour maintenir leur domination et d'aller à la pause avec un écart 13 points (24-11).

La bande à Marème Diop, Ndèye Fatou Ndiaye «Dalva» et autre Irma Diémé aura ensuite toutes les peines pour se hisser au niveau de leurs adversaires.

Les Bleues font vite le trou et larguent les Lionnes à plus de 27 points à la fin du 3e quart temps (47-19).

Face à cette donne, le quatrième quart temps ne sera plus qu'une formalité pour Marie Mané, Mariéme Badiane et leurs coéquipières. Les protégées de l'entraineur Birahim Gaye, elles, ne reviendront pas et finiront par s'incliner sur la marque de (66-32).

Une différence de 34 points qui atteste sûrement le niveau qui sépare les deux équipes. Le Sénégal garde toutefois les chances de monter sur le podium.

Il va désormais chercher la médaille de bronze lors du match de classement qui l'oppose ce samedi 29 juillet à la Fédération Wallonie Bruxelles.

L'équipe Belge s'est de son côté inclinée dans l'autre demi-finale qui l'a opposée hier, vendredi 28 juillet, au Palais des sports de Treichville, à celle du Canada-Québec.