Sénégal: Zguinchor - Fin campagne électorale mouvementée

Tout comme Aly Haidar, tête liste nationale de la coalition And Natal Sénégal qui a arpenté, avec ses partisans, les rues de Ziguinchor. Plus discrets, les partisans du maire Abdoulaye Baldé de la coalition Kaddu Askan Wi ont clôturé leur campagne un peu plutôt, car un grand meeting tenu la veille à la place Bambaya de Ziguinchor a mis un point final à leur campagne à Ziguinchor.

Par contre, il y avait hier, à Ziguinchor, une forte ambiance avec des meetings et autres rassemblements des coalitions politiques en lice pour ces législatives de dimanche. Bby a choisi une caravane dans les rues de Ziguinchor pour boucler sa campagne, même si des responsables comme Souleymane Jules Diop ont mobilisé à la place Aline Sitoe Diatta pour un meeting. Ousmane Sonko et sa coalition Ndawi Askan wi ont, eux aussi, clôturé leur campagne hier, par une caravane dans Ziguinchor.

Des blessés enregistrés à Adéane, à une trentaine de kilomètres de Ziguinchor. Entre la coalition Benno Bokk Yaakaar et la coalition Kaddu Askan wi, on se renvoie la balle sur les responsabilités de cette violence.

