Là aussi, c'est le vacarme, on le voit tourner avec ses gardes du corps de gauche à droite parce que les véhicules sonos se sont déplacés et le micro restait introuvable.

Face à cette situation, on a fait venir les véhicules de sono de la caravane qui n'arrivent pas à accéder à la pelouse du stade. Les griots qui assuraient le micro central ne savaient plus à quel micro se vouer.

Le comble : des jeunes qui détenaient des sachets d'eau et ont versé le liquide sur le matériel de sonorisation qui s'est arrêté aussitôt. Et le préposé à l'animation, à la vue des sachets d'eau versée sur le matériel, le débranche aussitôt pour éviter un court circuit.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.