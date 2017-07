Sénégal: Législatives du dimanche 30 juillet - Abdoulaye D. Diallo interdit la circulation des véhicules de région à région

Et la même source de préciser, dans l'article 4, que «les gouverneurs de région, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire et le Directeur général de la Police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.»

Fini les 21 jours de campagne durant lesquelles les responsables investis sur les 47 listes et coalitions de partis en course pour occuper des sièges de députés à l'hémicycle de la place Soweto ont sillonné le pays à la pêche des suffrages des Sénégalais.

