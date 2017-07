Tunisie: Valoriser le patrimoine culinaire et le savoir ancestral

Il s'agit, en effet, d'un concours qui œuvre à la promotion et à la valorisation des produits agricoles et agroalimentaires du terroir, afin d'encourager l'amélioration de la qualité de ces produits, développer et renforcer les liens entre les producteurs, les acheteurs et les consommateurs et mettre en valeur et promouvoir l'image de marque des meilleurs produits du terroir tunisien dans le but de contribuer à la modernisation du secteur.

Le coup d'envoi officiel du lancement du concours, qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochain à la cité des Sciences de Tunis, a été donné par le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, qui a mis l'accent sur la richesse du patrimoine agricole et agroalimentaire dont jouit la Tunisie.

Le concours est organisé par l'Agence de promotion des investissements agricoles, l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), en collaboration avec la Direction générale de la production agricole et la direction générale de l'agriculture biologique (ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche) ainsi que la direction générale des industriels alimentaires relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, le Centre technique de l'agroalimentaire.

«Financé par le secrétariat d'Etat à l'Economie suisse, le concours est ouvert à tous les producteurs de produits du terroir, agriculteurs et producteurs individuels, entreprises de transformation...

Les producteurs seront classés en deux catégories, la première concerne les producteurs et les organisations et la seconde, celle des sociétés et opérateurs privés. Chaque catégorie est composée d'un jury de trois dégustateurs spécialistes et les échantillons présentés lors de ce concours seront notés sur une échelle de 20 points.

A ce titre, le produit lauréat qui aura une note entre 19 et 20 points sur 20 recevra une médaille d'or, le produit qui obtiendra la note de 18 points aura la médaille en argent et les produits qui ont obtenu une note de 17 points recevront la médaille en bronze.

Il y aura également un prix d'excellence et un prix du meilleur (au nombre de 5 chacun) producteur pour les meilleurs candidats participant à ce concours», a expliqué le ministre.

Conditions de participation

Les candidats producteurs peuvent participer avec les produits agroalimentaires suivants : olives et huiles d'olive, fruits et plantes aromatiques, miels et fromages, légumes et produits de la pêche. Les produits du terroir admis au concours doivent répondre à certains critères.

Ils doivent être des produits alimentaires transformés, conditionnés, et disponibles à la vente. Tous ceux qui désirent participer à ce concours doivent remplir le formulaire d'inscription et le transmettre directement à l'adresse de l'Apia avant le 30 septembre.

Une fois admis par l'Apia, les candidats dont la participation a été confirmée par un courriel doivent envoyer les échantillons de leurs produits, accompagnés par des documents, à l'adresse suivante : Agence de promotion des Investissements Agricoles (Apia), 62, rue Alain Savary 1003-Tunis Cité El Khadra-Tunisie.