Tunisie: Une révolution législative

« La loi accorde au juge de famille plus de prérogatives dans la mesure où il lui est possible de prendre des mesures immédiates pour assurer la protection des victimes de violence », a-t-elle souligné.

D'autant plus que la loi criminalise dorénavant l'inceste sur mineur. Elle condamne aussi la violence morale et la mentionne noir sur blanc dans le Code pénal.

Prenant la parole à son tour, Mme Samia Doula, juge et chargée de mission auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, a souligné les principaux points forts de la présente loi.

Elle comprend 43 articles et vient combler les lacunes ayant marqué la loi antérieure. Répondant parfaitement aux exigences de la Constitution, notamment de l'article constitutionnel numéro 46, elle promet une meilleure harmonie entre les textes législatifs et une véritable révolution du Code pénal.

La loi organique contre la violence à l'égard des femmes se définit comme étant une loi intégrale dans la mesure où elle englobe quatre volets aussi intrinsèques que complémentaires, à savoir la prévention, la protection et la prise en charge des victimes, d'une part, et la traduction en justice des agresseurs, de l'autre.

« Notre pays, renchérit la ministre, est classé 19e sur la liste des pays qui ont opté pour une loi intégrale contre la violence de genre. De ce fait, d'ailleurs, elle se distingue comme étant la première à l'échelle arabe et africaine, et ce, selon ONU Femmes ».

« L'adoption de la présente loi et la volonté commune d'éradiquer toute forme de violence à l'égard des femmes représentent un pas vers la liberté, l'estime de soi et le respect mutuel », a indiqué la ministre.

