Actuellement, il constate que ce domaine aéroportuaire a subi une grande dégradation, suite à des attributions de terres à des hommes d'affaires, autorités politiques et religieuses et personnes privées, sans prendre en compte leur droit de préemption.

Malgré tout, des morcellements et opérations de recasement s'y effectuent depuis 2013. Nous avons observé, en premier lieu, un morcellement de 21 hectares partant du canal du virage de Yoff jusqu'aux Mamelles, qui fait presque 1000 parcelles et longe la piste 03-21.

Cette fois-ci, ils saisissent la presse et menacent de passer à une vitesse supérieure, si jamais on ne les appelle pas pour discuter.

Alors ces victimes remercient l'autorité pour les avoir dédommagé, voilà que la collectivité lébou «Taanka», qui coiffe les trois communes de Yoff, Ouakam et Ngor, se prévaut d'un droit sur ces 11,2 hectares et s'oppose absolument à ce projet.

Lors d'un point de presse tenu hier, jeudi 28 juillet 2017, à la grande mosquée de Yoff, par la voix de leur coordonnateur Mame Birame Mbengue, les jeunesses lébous de Yoff, Ouakam et Ngor s'opposent à cette décision du chef de l'Etat et se disent engager dans une lutte sans merci contre ce projet.

