Sénégal: Sédhiou - Fin de campagne électorale ensanglantée

Les blessés sont tous admis au centre hospitalier régional de Sédhiou et la tension reste très vive et perceptible au centre-ville jusque tard dans la soirée.

D'après certaines informées glanées çà et là, Sérigne Pathé Kébé et ses disciples avaient manifesté l'intention de se venger d'une attaque dont ils ont été victime la veille dans le Diassing par des éléments du Benno Bokk Yakaar.

Il s'en est suivi des batailles rangées et les militants du maire Abdoulaye Diop ont riposté en s'attaquant à la voiture de Sérigne Pathé Kébé complétement cassé et renversé.

L'agent préposé à la sécurité du maire Abdoulaye Diop du nom de Bro Diaïté, est poignardé dans le dos. Un jeune homme et une dame ont le crâne légèrement ouvert et une autre dame qui souffre de contusions multiples aurait reçu des coups de bâton.

