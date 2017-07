Sénégal: Bambey - Décés de Serigne Fallou Diouf

Ibrahima Diédhiou, le président de l'Unité de formation et de recherche Ecomij, porte-parole des étudiants, explique: «nous demandons d'abord une ambulance médicalisée, nous réclamons également le départ du médecin-chef du centre médical et de tous le corps médical.

Les trois délégués des étudiants des différentes Unités de formation et de recherche (Ufr Satic, Ufr Ecomij et Ufr Sdd) ont fait face à la presse hier, jeudi 28 juillet, au lendemain du décès de leur camarade Fallou Diouf, étudiant en 3e année Ecomij qui a piqué une crise d'asthme alors qu'il subissait un examen.

Ils ont suspendu les cours et leurs examens pour exiger le départ du personnel de santé du Centre-médicosocial, mais aussi l'équipement en médicaments et la mise en place effective du CROUS (Centre des œuvres universitaires et sociales).

