Madagascar: Ainga Vao - Un nouveau souffle pour l'agriculture de Miarinarivo

Le président Hery Rajaonarimampianina et son premier ministre Mahafaly Solonandrasana font appel à des… Plus »

Durant la foire, les travailleurs affiliés à la caisse nationale ont pu, comme il l'est d'usage consulter leur compte et demander divers renseignements relatifs à la protection sociale.

Pourtant de par sa situation géographique et son climat, la région est fertile et productive à souhait.

Par ailleurs, les autochtones ont avancé que l'état de délabrement des routes et des infrastructures, telles que les marchés, demeurent jusqu'à ce jour les principaux obstacles à l'essor de l'économie de Miarinarivo en général et de son agriculture en particulier.

