Madagascar: Somaroho Tour - Wawa, Stéphanie, Toofan et les autres vont enflammer le Coliséum

Le président Hery Rajaonarimampianina et son premier ministre Mahafaly Solonandrasana font appel à des… Plus »

Le roi du salegy jouera pratiquement à domicile, Jaojoby sera de ce festival. Black Nadia, Lico Kinikike qui succède dignement à sa mère et qui acquiert sans cesse de la notoriété à Nosy Be, Stéphanie bien sûr, Shyn qui est adulé par ses fans de toute l'île, et plus étonnant, Ny Ainga, qui connaît un grand succès dans tout le pays, malgré la disparition tragique de son leader Om-Gui.

Côté artistes nationaux, Wawa, organisateur de Somaroho Tour sera de la partie, ainsi que Stéphanie. On n'attend plus que le public.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.