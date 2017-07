Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Visite du chantier à l'aéroport de Fascene

Le président Hery Rajaonarimampianina et son premier ministre Mahafaly Solonandrasana font appel à des… Plus »

Vous devez responsabiliser la population dans ce sens, surtout en matière de sécurité ». Notons que le chef de l'Etat a procédé à la visite du chantier à l'aéroport de Fascene et l'inauguration du centre Vonjy à l'hôpital de Nosy Be.

Ce fut une occasion pour le Président de la République de déclarer que « nous viendrons souvent à Nosy Be pour démontrer le développement dont c'est la ville pilote. Tous les domaines sont concernés allant du tourisme auxinfrastructures portuaires, la santé, l'éducation et l'économie.

Le Président Hery Rajaonarimampianna accompagné de son épouse a rallié Nosy Be, hier. Le couple a été accueilli par plusieurs personnalités dont le Président du Sénat, Honoré Rakotomanana, ainsi que des élus et des responsables locaux de l'île aux parfums.

