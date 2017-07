Madagascar: Wake Up Madagascar « Il faut prendre des mesures concrètes !»

Le président Hery Rajaonarimampianina et son premier ministre Mahafaly Solonandrasana font appel à des… Plus »

Néanmoins, il faudrait reconnaitre que l'Etat s'est focalisé sur la construction d'infrastructures de base qui impactent peu sur le social de la population. « Cessez les promesses et les balivernes. Commencez plutôt à travailler concrètement », conclut Wake Up Madagascar.

A cet effet, les faits paraissent plus nombreux que les mesures prises. Pas plus tard qu'avant-hier, des bandits ont été tués par le « Fokonolona » dans le Nord du pays après avoir effectué des attaques à mains armées dans les Districts de Sambava et d'Antsohihy. Il en est de même pour ces brigands qui, sur les routes nationales, font leur loi.

Avec des arguments à l'appui, il fustige les agissements des dirigeants qui se limitent à répéter la phrase subséquente : « nous allons prendre des mesures ». Effectivement, comme l'avait écrit Wake Up Madagascar, les autorités « condamnent, vont prendre des mesures ou compatissent » mais au final les mêmes problèmes se produisent et se répètent.

Il est temps de se réveiller, prendre des mesures concrètes que de faire des promesses et des annonces. Que des mesures soient prises ! En général, c'est le message que transmet le mouvement « Wake Up Madagascar » sur sa page facebook.

