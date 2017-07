Madagascar: Mamy Rakotoarivelo - Retrouvé mort à son domicile

Le président Hery Rajaonarimampianina et son premier ministre Mahafaly Solonandrasana font appel à des… Plus »

Il était également connu dans le monde des sports car il a été pendant des années président du Comité Olympique Malgache (COM) et président de la Fédération Malagasy de Judo.

A l'Assemblée nationale, il a été vice-président (Ière législature) et puis Questeur I (IIe législature) en charge des Finances et de l'Administration.

La mauvaise nouvelle a fait l'effet d'une bombe hier. C'était vers 11h30 que la mort brutale et tragique de Mamy Rakotoarivelo, ancien Directeur Général de Midi Madagasikara et parmi les fondateurs du quotidien en malgache « Gazetiko », a battu le record jusqu'ici réalisé en termes du nombre de commentaires dans les réseaux sociaux.

