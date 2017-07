Madagascar: K-fashion store - Le style asiatique très en vogue avec « K-lamina »

Le président Hery Rajaonarimampianina et son premier ministre Mahafaly Solonandrasana font appel à des… Plus »

Après l'offre de lancement K-Doa en Juillet où nos fidèles clients ont été gâtés par nos cadeaux, allant jusqu'à 5 articles offerts sur un simple achat, on propose pour cette fois-ci l'offre K-Lamina où tous les articles en boutiques sans exception seront au prix exceptionnel de 10.000ar », explique Maria Andria. K-lamina débute dès ce jour et prendra effet sur tout le mois d'août.

« Nous proposons des effets vestimentaires haut de gamme avec les dernières tendances et le meilleur du marché coréen à un prix accessible à toutes les bourses ». K-fashion store, pour ce mois d'août lance « K-lamina » pour donner satisfaction aux amatrices de mode et à celles qui leur sont déjà fidèles. «

A la fois épurée et excentrique, elle englobe tous les styles : du plus prude au plus osé. Le paradis pour les fashionistas !

