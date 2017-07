Madagascar: Startimes - Deux nouvelles chaînes en accès gratuit

Les abonnés de Startimes sont gâtés. A partir de lundi et jusqu'au 13 août, les deux nouvelles chaînes ST Novela Plus et ST Kung Plus sont mises gratuitement à leur disposition. Mieux, cet accès gratuit est également valable avec d'autres types de décodeur comme Canal +, Blueline et Parabole.

Pour capter ces deux nouvelles chaînes il suffit de procéder à une recherche manuelle et choisir la fréquence 562.0 Mhz pour ST Novela Plus et 522.0 Mhz pour ST Kungfu Plus.

Deux chaînes de prestige puisque si ST Novela Plus est avant tout une gamme dédiée aux femmes, Kungfu Plus, pour sa part se consacre aux arts martiaux ainsi qu'aux paysages, à la culture, à l'art et aux coutumes de la Chine.

Des séries populaires comme La Légende de Hua Qiangu, les derniers films, dessins animés et documentaires sur le kung-fu et la culture chinoise seront diffusés en exclusivité.