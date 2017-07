Madagascar: Création d'entreprises - Les investisseurs chinois en première ligne

Le président Hery Rajaonarimampianina et son premier ministre Mahafaly Solonandrasana font appel à des… Plus »

Et dans le secteur du tourisme, un hôtel six étoiles a été créé à Nosy Ankao dans la partie nord de l'île. L'EDBM a identifié trois sites touristiques qualifiés de classe mondiale intéressant les investisseurs.

Une hausse de 12% des exportations de textile a été entre autres enregistrée entre 2015 et 2016. Dans le domaine des TIC, huit centres d'appels en entreprises franches créées depuis 2014 emploient directement au moins 3 000 personnes avec plus de 15 millions USD d'investissement.

Les secteurs du textile, du tourisme et des TIC enregistrent également une croissance rapide. En effet, des grandes marques et géants internationaux s'y sont installés ces deux dernières années.

Secteurs porteurs. Par ailleurs, cette agence de promotion des investissements tant pour les opérateurs étrangers que les nationaux, a fait savoir qu'il y a des sous-secteurs porteurs comme le Bâtiment et Travaux Publics, les NTIC, le Transport et Transit.

Road shows. Parlant de secteurs d'activité, ces investisseurs opèrent notamment dans les NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication). Certains effectuent des activités minières tandis que d'autres s'implantent dans l'agri-business. Le tourisme et le textile les intéressent également.

Viennent ensuite les Européens qui ont monté 85 entreprises. Et 35 nouvelles sociétés sont dirigées par des investisseurs en provenance de l'Afrique Sub Saharienne et 12 autres par des Américains », a-t-il poursuivi.

En hausse de 14%. Le nombre d'entreprises créées durant ce premier semestre l'est comparé à l'année précédente, et ce, pour la même période. Soit, en tout 883 nouvelles entreprises.

