Guinée: Afrobasket Women 2017 - La Guinée vise les quarts de finales !

Nadia Peruch-Niang, membre de l'équipe nationale de Guinée, pense que son pays peut faire beaucoup mieux qu'il y a deux ans lors du FIBA Women's AfroBasket 2017.

La Guinée avait pris le neuvième rang final du FIBA Women's AfroBasket 2015 à Yaoundé, au Cameroun. Elle y avait battu l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Ouganda, terminant la compétition sur un bilan de 3-4.

Niang - une des deux meilleures marqueuses de l'équipe avec Mariama Djiba Toure, auteures toutes deux d'une moyenne de 14 points par match - dit que les Guinéennes ont envie d'écrire l'histoire en atteignant pour la première fois les quarts de finale.

Le FIBA Women's AfroBasket 2017 aura lieu du 18 au 27 août au Mali.

La Guinée - qui a profité du retrait du Cap-Vert pour se qualifier pour le tournoi à 12 équipes - partage le Groupe B avec le Sénégal, champion en titre, le Nigeria, l'Égypte, le Mozambique et le vainqueur de la Zone 4 de FIBA Afrique, dont on connaîtra l'identité à la fin du mois.

Niang s'est entretenue avec FIBA.com

La Guinée participera pour la seconde fois consécutive au FIBA Women's AfroBasket. Qu'est-ce que cela signifie pour le basketball guinéen ?

C'est très encourageant pour la Guinée et c'est une forme de reconnaissance du potentiel de cette équipe. Cela récompense aussi tout le travail accompli par les filles et la fédération afin de maintenir et promouvoir la pratique du basketball en Guinée. Cette compétition est fantastique. Les filles auront la chance d'affronter des grandes joueuses et équipes, et elles pourront mesurer les efforts qu'il faut consentir pour avoir du succès.

Quelles leçons a retirées la Guinée du dernier FIBA AfroBasket Women ? Auriez-vous pu faire mieux ?

Je pense que nous pouvons être fières de nos résultats à Yaoundé. Notre équipe avait dû faire face à beaucoup de difficultés (manque d'infrastructures et de moyens), donc les victoires récoltées durant la compétition et de prouver que nous y méritions notre place étaient déjà en soi une belle réussite. Mais en même temps, cela nous a aussi montré tout le chemin qu'il nous reste à parcourir pour devenir une des grandes nations africaines.

Au Cameroun, la Guinée en a surpris plus d'un en jouant de manière très agressive tout au long du tournoi. À quoi pouvons-nous nous attendre de la part de votre équipe au Mali ?

Nous devrons évidemment nous appuyer sur notre plus grande force : notre ténacité. Je n'ai jamais vu des filles avec autant de cœur et de courage. Nous devons entretenir cette mentalité de ne jamais abandonner si nous voulons gagner des matches. Bien que je ne connais pas encore précisément la composition de la sélection, je sais que nous pourrons compter sur notre tolérance et notre solidarité pour jouer en équipe.

Quel est l'objectif de la Guinée au Mali ?

Nous voulons en tout cas faire mieux qu'à Yaoundé. Atteindre les quarts de finale serait un bel accomplissement pour nous.

Les finalistes du FIBA Women's AfroBasket 2017 représenteront l'Afrique à la FIBA Women's Basketball World Cup 2018 en Espagne. Selon vous, quelles équipes ont le plus de chances de se qualifier pour la Coupe du Monde féminine et pourquoi ?

Je vois bien le Sénégal et le Mali, pour de nombreuses raisons. Elles peuvent se reposer sur de très talentueuses joueuses avec de l'expérience au niveau international. Et le Mali aura l'avantage d'évoluer à domicile.

Source Fiba.com