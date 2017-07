Mali: Von der Leyen en soutien aux soldats allemands de la Minusma

Plus de 800 soldats allemands sont stationnés au Mali. Les causes du crash de l'hélicoptère restent inconnues. Une boîte noire de l'appareil a été retrouvée mais dans un état endommagé. Les corps des deux soldats tués dans ce qui est considéré comme un accident ont été rapatriés samedi.

A Gao, Ursula von der Leyen a longuement échangé avec les soldats autour de la Mission multidimensionnelle pour la stabilisation du Mali. Elle a dit soutenir le contingent allemand déployé au Mali pour garantir l'application de l'accord de paix signé entre les autorités maliennes et les groupes armés installés dans le Nord. L'Allemagne founit du matériel militaire, des drones, des hélicoptères et du personnel militaire. Une contribution "indispensable" selon Von der Leyen. Depuis deux ans, aucun soldat allemand n'avait trouvé la mort dans une mission de la Bundeswehr à l'étranger.

La ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen s'est rendue à Gao, pour parler avec les soldats, les écouter et les encourager après la mort de deux de leurs collègues. A cette occasion, elle a pris part ensemble avec une centaine de soldats, à un culte à l'intérieur du camp Castor (Quartier Général des troupes allemandes à Gao) dédié aux soldats morts. Pour Ursula von der Leyen, la disparution des deux soldats est "une grosse perte". C'est pourquoi dit-elle être venue "pour prendre le temps de comprendre et de discuter avec tout le contingent."

