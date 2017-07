Congo-Kinshasa: Kananga - Difficultés d'approvisionnement en eau potable depuis plusieurs années

L'eau ne coule plus dans les quartiers de Kananga. Sur l'avenue Lulua, cela fait plusieurs années que les robinets ne servent qu'à la décoration. Pourtant sur cette même avenue, on trouve une station de la REGIDESO avec deux robinets où les habitants viennent s'approvisionner entre 6h et 16h moyennant de l'argent.

Ils s'attroupent autour des puits situés en contrebas de la localité de Kamulumba au pied d'une colline dans la ville de Kananga. Ils se pressent ainsi tous les matins femmes et enfants, bidon de 10 ou 20 litres et bassin sur la tête.

«Je me réveille à 6 heures et vers 12 heures j'arrête. Par jour, je puise 8 à 9 bassins d'eau. Mais cela dépend aussi du nombre de sollicitations », raconte une dame.

