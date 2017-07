Sénégal: Les opérations électorales contrariées par une forte pluie à Ziguinchor

La coalition Benno Bokk Yaakar (BBY, mouvance présicentielle) a remporté les deux plus grands centres de… Plus »

Le département de Ziguinchor comptabilise 117 841 électeurs répartis dans 65 lieux et 249 bureaux de vote dans les six communes que sont Adéane, Nyassia, Niaguiss, Enampor, Boutoupa Camaracouda et Ziguinchor.

Des files d'attente commençaient jusque-là à se former devant les bureaux de vote de ce centre logé au cœur de Lyndiane, l'un des plus grands quartiers de Ziguinchor.

Des pluies importantes se sont abattues sur Ziguinchor (sud) dimanche en fin d'après-midi, contribuant à amoindrir la ferveur électorale dans plusieurs centres de vote de la capitale sud du Sénégal, où les files d'attente devenaient de plus en plus longues, a constaté l'APS.

