Ile Maurice: Corps retrouvés à Crève-Cœur - La thèse du crime privilégiée

Neha Nurudin était mariée depuis deux mois à Youssouf Nurudin. La police a interpellé ce dernier et l'a emmené au poste de police de Piton pour l'interroger. La police a aussi saisi une motocyclette qui se trouvait non loin du lieu du drame.

Des personnes venues à la rivière pour des prières ont découvert le véhicule, une voiture grenat, en bas de la falaise. Neha Nurudin, une habitante de Terre-Rouge, et Navin Gunputh qui résidait à Ilot, étaient portés disparus depuis le 21 juillet. Les deux corps portaient des traces de blessures et ont été transportés à la morgue pour l'autopsie.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.