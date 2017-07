Sénégal: Législatives au Sénégal - Les électeurs appelés aux urnes ce dimanche

La coalition Benno Bokk Yaakar (BBY, mouvance présicentielle) a remporté les deux plus grands centres de… Plus »

Le vote sera donc possible avec les anciennes cartes d'identité, de vote et les passeports. Avec cet afflux d'électeurs supplémentaires, le nombre de bureaux a également été revu à la hausse pour éviter un chaos électoral. « Tout cela participe bien entendu à une bonne organisation pour éviter toute contestation postélectorale qui ne serait pas de nature à assurer la sécurité et la stabilité du pays », explique Doudou Ndir.

Face au camp du chef de l'Etat Macky Sall qui espère conforter sa majorité, l'opposition avance divisée avec comme têtes de liste principales Abdoulaye Wade et le maire de Dakar, Khalifa Sall. L'épilogue d'une campagne marquée par des tensions et de gros problèmes d'organisation.

