Congo-Brazzaville: Second tour des législatives ce dimanche

Au Congo-Brazzaville, le deuxième tour des élections législatives et locales se tient ce dimanche… Plus »

Autre inconnue, la participation. Une donnée importante puisqu'une partie de l'opposition et de la société civile ont appelé au boycott du scrutin et sachant que les chiffres pour premier tour n'ont pas été révélés.

Jusque-là, l'UPADS de Pascal Tsaty Mabiala n'a gagné que trois sièges mais est encore en lice dans six circonscriptions quand l'UDH-YUKI de Guy-Brice Parfait Kolélas a déjà obtenu 7 sièges et en brigue encore 3.

C'est donc dans l'opposition que la véritable bataille devrait se jouer, pour savoir qui de Guy-Brice Parfait Kolélas ou de Pascal Tsaty-Mabiala décrochera le plus grand nombre de sièges, et donc le nouveau statut de leader de l'opposition.

Deuxième et dernier tour des élections législatives ce dimanche 30 juillet au Congo-Brazzaville, toujours boycottées par une partie de l'opposition. Après l'écrasante victoire du parti au pouvoir le PCT et de ses alliés au premier tour (72 sièges sur 151), seules 47 circonscriptions sont toujours en jeu. Avec tout de même à la clé le poste de chef de l'opposition qui devrait revenir à la formation d'opposition qui obtiendra le plus grand nombre de sièges.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.