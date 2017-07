Sénégal: BBY remporte les deux plus grands centres de la commune de Tambacounda

Tambacounda — La coalition Benno Bokk Yaakar (BBY, mouvance présicentielle) a remporté les deux plus grands centres de vote de la commune de Tambacounda, à savoir l'Ecole Sada Maka Sy du quartier Dépôt, avec une large avance et l'école Bounama Diallo du quartier Pont.

A l'école Bounama Diallo qui compte 12 bureaux de vote, 3201 citoyens ont effectivement voté sur les 5.722 inscrits, 38 bulletins nuls décélés, soit 3.163 suffrages valablement exprimés.

A la fin de la course, Benno Bokk Yaakaar a obtenu 1.394 voix, devançant la coalition "Manko taxawu Senegaal" ( 832 voix) et la coalition gagnante "Wattu Senegaal" (390). Ensuite, vient le parti de l'unité et du rassemblement (PUR) avec 65 voix.

A Sada Maka Sy où ont voté plusieurs responsables, dont la tête de liste départementale de BBY, Sidiki Kaba, le maire de la commune Mame Balla Lô, le responsable local de "Mankoo Taxawu Senegaal", Lansana Kanté, la tête de liste du Rassemblement pour l'éthique et les valeurs émergentes (REVE), l'écart entre BBY et les autres coalition est plus important.

Sur 3.823 inscrits, 1.996 votants et 20 bulletins nuls ont été comptabilisés, soit 1.976 suffrages valablement exprimés. BBY totalise 1.206 voix, suivie de la coalition gagnante "Wattu Senegaal" (233 voix), de "Mankoo taxawu Senegaal" (196). Le REVE vient en quatrième position avec 87 voix et le PUR en 5-ème, avec 43 voix.

Après avoir fait le tour de quelques bureaux, des partisans de Bennoo Bokk Yaakaar, massés devant le portail du centre avaient déjà commencé à jubiler à tue-tête.

La coalition au pouvoir arrive également en tête à l'école Adjia Aïda Mbaye du quartier Abattoirs où elle a obtenu 666 voix. S'ensuit la coalition gagnante Wattu Senegaal qui a eu 270 voix, devançant de courte tête Mankoo taxaw Senegaal qui en a engrangées 267.