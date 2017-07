A en croire Gregory Beyina le directeur du cabinet du président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cemac), le projet de document présenté à Douala vendredi dernier, permettra que les bénéfices issus des activités minières, soient rapatriés vers les Etats, dans un délai de 30 jours.

La Cemac souhaite une plus grande contribution des activités minières dans le développement des pays de la sous-région. C'est toute la raison du projet de Code minier de la Cemac présenté les 27 et 28 juillet 2017 à Douala la capitale économique du Cameroun. Proposer et développer un projet de Code minier communautaire sur la base des lois minières déjà en vigueur dans les pays de la Cemac. Une préoccupation qui a fait l'objet d'une étude lancée en mai 2016 par la Commission Cemac, avec l'appui du Projet de Renforcement de la Gouvernance des Matières Premières en Afrique Centrale (Remap), de la Giz Cameroun (Coopération allemande). Une diligence qui porte la signature d'un groupe régional d'experts spécialisés dans le droit minier, avec l'implication des experts dans les Etats membres.

14 mois plus tard, l'ébauche de Code minier de la Cemac, a été présentée lors d'un atelier tenu jeudi et vendredi derniers à Douala. Des assises qui aux dires des organisateurs, ont mis en regard, les législations nationales des pays de la sous-région, à l'aune du Code minier communautaire recherché. A la manœuvre, les délégués de la commission de la Cemac qui, se sont alors attardés sur le Projet du texte d'harmonisation du Code minier dans la zone économique.

Pour Gregory Beyina le directeur du cabinet du président de la Commission de la Cemac, « Il s'agit d'un Code qui sera au dessus des codes miniers nationaux dans la sous-région. Nous voulons disposer d'un outil, qui va permettre aux populations et surtout aux Etats de pouvoir diversifier leurs économies et bénéficier du développement de cette activité au niveau de la sous région. L'une des innovations de ce Code est de faire en sorte que tous les bénéfices issus des recettes d'exploitation et des activités annexes, soient rapatriés au niveau de la sous-région dans un délai de 30 jours ».

Le projet de Code minier de la Cemac est d'autant plus nécessaire que les pays de la sous-région Afrique centrale comptent parmi les pays les plus riches en ressources naturelles sur le continent. Toutefois, selon des experts, pour diverses raisons, l'exploitation industrielle et minière basée sur des investissements directs étrangers ne génère pas un développement conséquent durable. Pour ceux-ci, la gouvernance inadaptée de ces richesses du sous-sol, est davantage à l'origine de plusieurs rivalités aussi bien entre factions rebelles ou politiques d'un pays, qu'aux frontières de plusieurs pays.

Aussi, le Code minier de la Cemac, tiendra-t-il compte en même temps, du bien-être des populations riveraines des zones d'exploitations minières, ainsi que des standards internationaux. Processus en tout cas bien parti, pour une commission de la Cemac qui organisera dans les prochains mois, une réunion du Conseil des ministres de l'Economie de la sous-région Afrique Centrale. Un conclave dont l'articulation majeure sera sans doute, la présentation de l'ébauche de Code minier de la Cemac, en vue de son approbation et de sa validation par les instances habilitées.