Congo-Kinshasa: Trois enquêteurs de l'ONU bientôt aux Kasaï pour investiguer sur le meurtre de ses deux experts

Plus de 57 000 nouveaux réfugiés centrafricains ont été répertoriés en juin dernier par la Commission nationale des réfugiés. C'est un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, HCR, publié la semaine dernière qui l'affirme. Ce même rapport constate également dans le Nord-Est et dans l'est du pays l'afflux de nouveaux réfugiés sud-soudanais et burundais.

Trois experts internationaux sont chargés d'enquêter sur les informations faisant état d'une vague de violences, de violations et d'abus graves et flagrants des droits humains ainsi que de violations du droit humanitaire international dans les régions du Grand Kasaï. La nomination de ces personnalités est intervenue mercredi le 26 juillet 2017.

Le gouvernement congolais appelé à être coopératif pour faciliter, notamment les visites et l'accès de ces experts au pays, aux sites et aux témoins. C'est le titre phare du magazine des Nations unies.

Trois enquêteurs des Nations unies se rendront bientôt dans l'ex-Grand Kasaï pour des investigations sur les massacres et autres violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international.

