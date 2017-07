Angola: Filda 2017 - La ministre de l'Industrie met en évidence le potentiel du pays

L'événement, qui se tient pour la première fois dans la baie de Luanda, carte postale de la capitale, compte sur la participation de plus de dix pays invités, dont le Portugal, la Chine, le Brésil, l'Allemagne, l'Uruguay, la Zambie et l'Afrique du Sud.

La 33 e édition de la Foire Internationale de Luanda, qui se termine se dimanche, se tient sous la devise « diversifier l'économie et stimuler la production nationale, visant un Angola autonome et exportateur».

Parlant à la cérémonie du gala de remise des prix aux exposants qui se sont révélés à la 33e édition de la Foire Internationale de Luanda (Filda), la gouvernante a indiqué qu'il revenait à l'Exécutif, aux entrepreneurs et travailleur ensemble de transformer les opportunités de ce pays en affaires rentables, progrès social et au bien-être des populations.

Luanda — La République d'Angola est encore une terre future et prospère pour la population, compte tenu de l'immense potentiel des ressources naturelles et des opportunités d'affaires qu'il possède, a considéré samedi à Luanda, la ministre de l'Industrie, Bernarda Martins.

