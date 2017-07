Angola: Cunene - Le Conseil d'audition évalue l'exécution des projets publics

Kundi Paihama a exprimé son inquiétude en ce qui concerne le vol de bétail, et a demandé une plus grande coopération des administrateurs communaux, des autorités traditionnelles et des églises dans l'éducation des gens au sujet de ces crimes, ainsi que dans la dénonciation des personnes impliquées pour qu'elles soient pénalement tenues responsables.

Intervenant lors de la rencontre, le directeur du Bureau d'études et planification à Cunene, Arnaldo Higino Lourenço a expliqué qu'il y avait 27 projets de caractère central et local en cours depuis 2014 dans la province, qui, en raison de la situation que connaît le pays, n'ont pas été conclus, mais qui seront bientôt achevés.

La réunion, présidée par le gouverneur de Cunene, Kundi Paihama a également analysé les informations sur le phénomène du vol de bétail, la vaccination animale édition 2017, le processus d'inscription électorale, la saison des pluies et de ses effets et les perspectives de développement agro-pastoral dans la région.

