Angola: Élections 2017 - Des candidats « sondent » les électeurs dans des zones stratégiques

Luanda — La campagne électorale, officiellement ouverte le 23 juillet, battait son plein samedi, septième jour, marqué par une activité intense des concurrents à la Présidence de la République, qui ont apporté leurs messages de changement de quelques-unes des régions électorales les plus stratégiques du pays.

Le candidat du MPLA, João Lourenço, qui a visité la province de Huila, la deuxième plus grande région électorale du pays, a réitéré l'intention de travailler pour maintenir la paix, consolider la démocratie et améliorer l'environnement d'affaires.

C'est l'objectif du candidat qui conduit, pour la première fois, le MPLA dans une dispute électorale, après trois victoires du leader du parti, José Eduardo dos Santos, d'attirer plus d'investisseurs et de garantir plus de transparence dans les marchés publics.

Sur la place João Paulo II, dans la ville de Lubango, sous les applaudissements de plus de 200 mille citoyens, João Lourenço a évoqué la nécessité de maintenir les gains déjà obtenus, en insistant sur l'engagement dans l'éducation et la santé, ainsi que dans la lutte contre la corruption et la relance l'économie nationale.

L'UNITA a été dans la province de Cabinda, où son président, Isaías Samakuva, a donné un meeting, sur le terrain de Chiweca, visant à présenter les lignes maîtresses.

Le candidat du principal parti de l'opposition en Angola a réaffirmé dans son message, la nécessité de promouvoir l'emploi, qu'il a considéré comme l'une des priorités de son programme de gouvernance.

En cas de victoire aux élections générale, l'UNITA augurer faciliter l'embauchage des jeunes qui terminent leur formation dans les académies, outre la construction de plus d'écoles et l"augmenter du nombre d'enseignants dans le pays.

Dans la capitale, l'UNITA a mobilisé l'électorat du quartier Benfica, municipalité de Belas, où une délégation conduite par le responsable de la zone électorale de Belas, Nelito Ekuikui, a entretenu des contacts avec les résidents autour du programme de gouvernance de son parti.

A son tour, le président de la CASA-CE, Abel Chivukuvuku, s'est déclacé à la province de Benguela, troisième région avec le plus grand nombre d'électeurs, où il a donné un meeting sur la place Largo das Escolas. Dans son allocution, le leader de l'unique coalition de partis a réaffirmé l'intention de mettre fin à la faim en cinq ans et d'institutionnaliser la scolarité obligatoire gratuite de tous les enfants jusqu'à la 12ème classe.

La transformation de Benguela en première zone économique du pays, afin de mieux exploiter son potentiel, a été une autre promesse du leader de la CASA-CE, qui estime que c'est une province spéciale, étant donné le haut niveau de conscience politique de ses habitants.

A Luanda, la coalition a travaillé sur le terrain de Bukavu (banlieue du stade Mário Santiago), district de Sambizanga, où son secrétaire provincial, Alexandre Dias dos Santos a promis logements sociaux décents, des universités, des hôpitaux de référence et des emplois décents.

Le samedi, la campagne a également été marquée par la réalisation, sur le terrain de Vitória Atlético, province de Bié, d'un meeting de l'Alliance Patriotique Nationale, par son candidat à la présidence, Quintino Moreira.

Le leader de cette force politique, le plus jeune des six en lice dans le processus électoral, a interagi avec les électeurs et a présenté son manifeste électoral.