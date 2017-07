Cameroun: La rue n'est pas un comptoir

Tomates, carottes et autres aliments étalés sur le trottoir. Vendeurs à la sauvette pratiquement installés sur la chaussée pour aguicher piétons et automobilistes, alors que des espaces appropriés leurs ont été dédiés dans les marchés.

Contre ce phénomène, la Communauté urbaine de Yaoundé (CUY) est au combat depuis des années. Déguerpissements, descentes régulières et musclées des agents de la municipalité, aménagement de certains marchés avec répartition des secteurs d'activités... Le marché Mokolo, l'un des plus grands de la cité capitale en est un exemple. Malgré les actions menées par Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la CUY, l'espace commercial semble toujours étroit. Les vendeurs à la sauvette à peine chassés occupent à nouveau le trottoir une fois que les agents de la Communauté urbaine ont tourné le dos.

Ce jeu du chat et de la souris va peut-être prendre fin avec l'inauguration hier au lieu dit « descente Elobi », de « L'espace sauvette de l'émergence ». Un site spécialement dédié aux vendeurs à la sauvette. Il est le fruit du partenariat entre la municipalité et un opérateur privé. Etalé sur plus de 6900 m2, on y retrouve des comptoirs, kiosques, boutiques, magasins, espaces pour petits métiers... Bref, le cadre a été aménagé en fonction de la demande des « sauveteurs » qui justifiaient leur présence sur la voie publique par le manque d'un espace à eux dédié.

Maintenant qu'ils ont réponse à leur doléance, certains se permettent d'espérer que les choses vont changer. La voie publique va être libérée. Car ce nouveau site est une réponse concrète à l'épineux problème du désordre urbain dont souffre non seulement le marché Mokolo, mais aussi d'autres espaces commerciaux de la capitale. C'est aussi la preuve de l'engagement du délégué du gouvernement en vue de donner à Yaoundé, le visage d'une ville moderne où il fait bon vivre. Tout ceci est possible, si et seulement si les vendeurs à la sauvette ne franchissent plus les lignes interdites.