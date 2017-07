Cameroun: Centre - Le sous-préfet de Ngoro en fonction

Ntui (Mbam et Kim)- Nommé par décret présidentiel le 22 mai 2017, Richard Marcel Tam Likeng a été installé, un mois après, le 22 juin dernier. La cérémonie de prise de commandement de cet administrateur civil a eu lieu à la place des fêtes de la ville de Ngoro.

Un rituel présidé par le préfet du Mbam et Kim, Um Donatien. Au rythme de la ferveur populaire, le préfet a recommandé à son collaborateur vigilance et rigueur dans la gestion des affaires administratives dans son unité de commandement. Um Donatien a aussi instruit le nouveau sous-préfet de se présenter en rassembleur et en conciliateur. L'autre cheval de bataille du nouveau chef de terre sera de veiller au respect strict des procédures domaniales. Pour y arriver, M. Tam Likeng devra travailler en harmonie avec les populations.

Des consignes qui siéent visiblement au profil de l'homme que le chef de l'Etat a porté à la tête de cette unité administrative. Précédemment sous-préfet de l'arrondissement d'Endom, Richard Marcel Tam Likeng est un habitué de la préfectorale. Son parcours et son expérience ont rassuré le préfet du Mbam et Kim, allusion faite aux défis qu'il doit relever. Sorti de l'ENAM en 2010, M. Tam Likeng, s'est vu propulsé sous-préfet en 2013, alors qu'il occupait les fonctions de chef du cabinet du gouverneur de la région du Centre (2011-2013). Titulaire d'un Diplôme d'étude approfondie (DEA) et d'une maîtrise, en Sciences politiques, obtenus à l'université de Yaoundé II-Soa, le sous-préfet de Ngoro a débuté ses études universitaires à l'université de Ngaoundéré, sanctionnées d'une licence. Né en 1981, Richard Marcel Tam Likeng est marié et père de cinq enfants.