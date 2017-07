Maroc: SM le Roi présidera dimanche et lundi les cérémonies commémorant la Fête du Trône

Au Mess des officiers de la Garde Royale à Tétouan, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, recevra les vœux des Forces armées royales. Le Souverain recevra les officiers majors de leurs promotions lauréats des différents écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. Un déjeuner sera offert en cette glorieuse occasion.

Lundi 31 juillet 2017 à partir de 13H, Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces armées royales présidera à la Place du Mechouar au Palais Royal à Tétouan, la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté par les officiers, nouveaux lauréats des différents écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils.

"A l'occasion du 18-ème anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, au Trône de Ses glorieux ancêtres, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que dimanche 30 juillet 2017 au Palais Royal de Marchane à Tanger, Sa Majesté présidera une réception à 13H45 et que Leurs Altesses Royales les Princesses présideront un dîner offert par Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, à 21H00.

