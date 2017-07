Qu'il soit réalisé à l'échelle d'un quartier, d'un douar, d'une ville ou d'une région, ou qu'il concerne tout le pays, un projet a toujours le même objectif : celui de servir le citoyen." En ce qui me concerne, Je considère que le creusement d'un puits et la construction d'un barrage revêtent la même importance, dans la mesure où ces réalisations visent le bien-être des citoyens", a dit le Souverain.

Pour le Souverain, « la charge et l'honneur de servir le citoyen vont de la satisfaction de ses simples demandes jusqu'à la réalisation de projets, quelle qu'en soit l'envergure. Car, comme Je le dis souvent, il n'y a pas de petits et de grands projets. Il n'y a que des projets qui visent à satisfaire les besoins des citoyens ».

SM le Roi a dans ce sens affirmé ne pas comprendre "comment un responsable qui ne fait pas son devoir, peut sortir de chez lui, se mettre au volant de sa voiture, s'arrêter au feu rouge, et avoir l'impudence, l'effronterie de lever les yeux sur les passants, ses administrés, ceux qui (et il le sait) sont parfaitement informés de son manque de scrupules".

"La notion de responsabilité a-t- elle encore un sens, si celui qui en est dépositaire perd de vue son exigence la plus élémentaire, à savoir la nécessité d'être à l'écoute des préoccupations des citoyens"? Se demande le Souverain.

« Nous nous trouvons à une nouvelle étape de notre action publique : il n'y a pas de différence entre le responsable et le citoyen en termes de droits et d'obligations liés à la citoyenneté, et il n'y a pas lieu de se dérober à ses responsabilités ou de jouir de l'impunité » a insisté le Souverain.

