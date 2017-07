Tunisie: Qu'est-ce que l'OTE ?

L'Observatoire tunisien de l'économie essaye d'éclairer l'opinion à travers une information indépendante, rigoureuse, documentée et critique sur les politiques économiques et leur impact sur le développement.

La singularité de la démarche est d'adopter une approche multidisciplinaire des politiques économiques (approche historique, géographique, géopolitique, sociale, juridique, etc.). En effet, pour comprendre les origines des défaillances du modèle de développement, dresser des états des lieux et pallier de manière appropriée ces défaillances, une approche globale est indispensable.

Ainsi, au travers de ses travaux, l'Observatoire vise à démocratiser la question économique et alimenter un débat critique et constructif, accessible à un public large, et qui ne soit plus le monopole des sphères «technocratiques». Il vise ainsi à démystifier l'idée que l'économie est uniquement l'affaire de technocrates ou d'experts afin que chaque citoyen puisse comprendre, agir et participer à l'élaboration de ces politiques publiques que ce soit au niveau local ou national. Les politiques économiques ont un impact sur des générations de Tunisiens. Il s'agit d'un choix politique qui se débat, se critique, s'évalue, s'assume et pour lequel les autorités sont redevables envers leurs citoyens.

En plus de sa vocation d'observer, l'Observatoire a vocation à se prononcer sur les politiques économiques en dressant des états des lieux, en réalisant des investigations, en élaborant des recommandations et en étant une force de proposition.