Ile Maurice: Education - Le Marcel Cabon SSS rouvre ses portes

Au ministère de l'Éducation, une source proche du dossier indique que de gros travaux de remise à niveau sont en cours. Et qu'un exercice de sélection d'un recteur et d'un Deputy Rector sera bientôt lancé.

Il va plus loin en affirmant que le «plus gros problème, c'était le quartier qui est considéré comme chaud». L'enseignant témoigne de scènes où des parents de la région débarquaient à l'école, «vinn tir lor rekter», ou encore de «guerre de gang entre élèves». Le syndicaliste, bien qu'il se réjouisse qu'une infrastructure «ki pa pé servi» retrouve sa vocation première, se dit «étonné» d'une telle décision. «Estce qu'on est en train de résoudre les problèmes pour éviter que l'on revienne à la même situation d'il y a dix ans ? Avonsnous des garanties pour la sécurité des élèves et des professeurs ?»

Vikash Ramdonee, président de la Government Secondary School Teachers' Union est un enseignant ayant exercé au Marcel Cabon SSS de 2000 à 2003. Il se souvient d'une institution avec des infrastructures de haut niveau, dont un gymnase et un amphithéâtre. «C'était le Royal de Beau-Bassin.» Un collège qui recrutait des enfants bien classés au CPE, «entre 500e et 600e».

Sa préoccupation principale reste le bien-être du personnel. «Il ne faut pas que le ministère déshabille Saint Paul pour habiller Saint Pierre.» C'est sa façon de dire qu'il ne faudrait pas que le ministère procède au transfert du personnel d'autres c o l l è g e s vers le Marcel Cabon SSS, mais qu'il recrute. «S'il y a transfert, il ne faut pas que cela soit perçu comme étant dévalorisant. Pa kouma dir pé déport zot.» S'il se réjouit du recrutement d'un recteur et de son assistant, il fait ressortir que, «tous les collèges n'ont pas de Deputy Rector. Ce sont des Acting Rectors qui occupent le poste».

Est-ce pour cela que Nazeem Junggee, aujourd'hui Graphic Designer, quitte le Marcel Cabon SSS en Form III, pour le collège du Saint Mary's ? «En partie», reconnaît-il. «Il n'a jamais été question que les professeurs n'étaient pas bons, c'était surtout la question de sécurité qui était préoccupante.» Des cas d'élèves victimes de vols «devant l'école» font que son père «pran so ti mobilet dépi Rose-Hill, aksepté vinn sers mwa».Mais pour Madoo Ramjee, vice-président de l'Association des recteurs, «il ne faut pas stigmatiser une région». Le plus important, c'est que le ministère assure «une bonne sécurité, même après les heures de classe».

Mais les choses se dégradent avec la réforme éducative des années 2000, quand on «mélange des élèves de niveaux différents». Au point où «le recteur n'avait plus de contrôle sur certains élèves. Il y avait des bagarres tous les jours». Même des «zélev ki vinn lékol avek zouti ». L'institution «sorti enn kolez li vinn enn guéto». Des professeurs signant une pétition pour demander le départ du recteur et des élèves protestant contre ce départ réclamé. Akheelesh Umrowsing, aujourd'hui chef d'équipe dans une société d'outsourcing, a passé sept ans au collège Marcel Cabon - il a redoublé - avant de faire le Higher School Certificate au Abdool Raman SSS.

