Les quatre jours de travaux en plénières et en ateliers devront permettre aux conférenciers de déterminer les normes de l'encadrement pédagogique, de réfléchir aux conditions de réussite des activités des GAP, de préciser le rôle des acteurs dans cette nouvelle dynamique des GAP, de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour la réussite de cette nouvelle approche des GAP et de proposer des outils de gestion des activités des GAP.

Le maire de la commune de Loumbila, Paul Taryam Ilboudo, a reconnu la pertinence du thème. « Ce thème très évocateur se situe dans un contexte où, la gestion des hommes devient de plus en plus difficile. Il vous interpelle sur votre rôle incontournable et indéniable dans l'encadrement pédagogique des enseignants. Pour ma part, le conseil municipal et moi ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner », a-t-il conclu. Cette clairvoyance des autorités de la direction générale en charge de la formation a été saluée par le gouverneur de la région, Nana Fatoumata Benon.

