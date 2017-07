Afrique de l'Ouest: Axes routiers de l'UEMOA - Les pratiques anormales se renforcent

L'Observatoire des pratiques anormales a organisé, les 20 et 21 juillet 2017, à Ouagadougou, un atelier national de restitution et de diffusion de son rapport du premier trimestre de l'année.

Le plus grand nombre de tracasseries routières concernent les corridors Abidjan-Bamako, Bamako-Dakar et Lomé-Ouagadougou. C'est ce qui ressort du rapport du premier trimestre 2017 de l'Observatoire des pratiques anormales(OPA). « Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un renforcement des pratiques anormales au niveau des postes de contrôles intermédiaires et des perceptions illicites », a dénoncé le directeur des transports terrestres et maritime de l'UEMOA, Aboubacar Nomao. Lors de l'atelier national de restitution dudit rapport, l'OPA a indiqué que l'étude a été réalisée sur 9 corridors des pays de l'UEMOA. Et, les données ont été collectées par les points focaux de l'OPA que sont les conseils des chargeurs ou les chambres de commerce.

Ces derniers se penchent sur trois indicateurs pour collecter les données. Le directeur du transport maritime et fluvial à la GTTM, Lassiné Kaboré, a expliqué que le premier indicateur est le nombre de postes de contrôle (police, gendarmerie, douane aux 100 Km). Le second concerne les pertes de temps aux postes de contrôle.

Et, enfin, le nombre de perceptions illicites sur les corridors. Selon les responsables de l'OPA, le 27e rapport vise à interpeller davantage les décideurs afin qu'ils trouvent des solutions pour lever les obstacles physiques au transport dans l'espace communautaire. « Ces différents indicateurs sont des éléments qui vont permettre aux décideurs de faire en sorte que les transporteurs qui empruntent le corridor puissent le faire en un temps record et que la marchandise qui sera vendue dans les Etats reviennent moins chers aux consommateurs », a clarifié le directeur des transports terrestres et maritimes de l'UEMOA, Aboubacar Nomao. Pour lui, les perceptions illicites et le temps de contrôle imposé « irrégulièrement » aux chauffeurs devront cesser.