Burkina Faso: La 2e région militaire met en terre 1 250 plants

L'objectif visé à travers ce reboisement annuel est, selon le comité d'organisation, une façon pour les forces armées nationales de la ville de Sya, d'apporter leur contribution à la lutte contre l'avancée du désert. Ces jeunes plants seront portés en terre sur une longueur d'environ 1 km. Pour le colonel Gilles Bationo, commandant de la 2e région militaire, « c'est une occasion pour nous de délimiter le côté Sud de notre caserne, car sur cette partie, nous avons les non-lotis qui empiètent sur notre domaine ». Et de renchérir : « C'est une manière pour nous de leur montrer que nous sommes là et qu'ils sont sur le territoire des Forces armées nationales...

Cette année encore, la 2e région militaire, comme à l'accoutumée, a organisé une opération de plantation d'arbres. C'était le mercredi 26 juillet 2017 à Bobo-Dioulasso, en présence des autorités militaires, paramilitaires et administratives. En tout, ce sont 1 250 plants constitués essentiellement de baobab, de moringa et d'épineux, qui seront mis en terre pour délimiter le côté Sud du camp Ouezzin-Coulibaly. Selon le comité d'organisation, les plants ont été choisies à la suite des conseils des agents forestiers, à cause de leur capacité de résistance aux actions humaines et animales.

