La communauté islamique Ahmadiyya, en partenariat avec l'ONG Humanity First et le laboratoire CAPRIL POINT ont organisé, un camp médical gratuit au sein du centre médical de la communauté, les 21 et 22 juillet 2017, à Ouagadougou. Il s'est agi selon les organisateurs, de venir en aide aux populations démunies.

Le Centre médical Ahmadiyya (CMA) a traduit en acte son slogan «d'amour universel», à travers une campagne de soins gratuits au profit des populations, les 21 et 22 juillet 2017 sur son site, sis au quartier Somgandé de Ouagadougou. L'opération a essentiellement donné lieu à des consultations générales, des soins homéopathiques, des dépistages du diabète, du cancer du col de l'utérus, de l'hyper ou de l'hypo tension artérielle et de certaines pathologies oculaires. L'administrateur général du CMA et 2e vice-président de la communauté Ahmadiyya au Burkina, Souleymane Kaboré, a affirmé que le camp médical trouve ses fondements dans la philosophie qui sous-tendent les enseignements de l'islam : «servir l'humanité».

Il s'est agi, entre autres, de se rapprocher davantage des populations, a-t-il indiqué, car la structure de santé se veut être au service de l'humanité. «Au centre médical Ahmadiyya, l'offre de soin est à prix social. N'ayant pas les moyens nécessaires pour assurer la santé gratuite, nous sommes disposés à accompagner tout organisme dans ce sens. C'est dans cette optique que nous avons accepté le partenariat avec l'ONG Humanity First, la Jama'at Ahmadiyya et le laboratoire CAPRIL POINT pour appuyer techniquement ce camp médical gratuit», a souligné Souleymane Kaboré.

Il a par ailleurs confié que la matérialisation de cette offre de soins gratuits aux patients pendant deux jours a été possible grâce au concours en logistique et en personnel du district sanitaire de Nongr-Masson et de l'association des étudiants en médecine. Des voix politiques, dont celle du député Anicet Bazié, ont loué cette initiative et souhaité que d'autres structures développent des élans du même type autour du «noble idéal» de «l'amour pour tous, la haine pour personne», devise de la communauté Ahmadiyya. Le CMA est un centre de santé confessionnel qui a ouvert ses portes au Burkina Faso depuis une vingtaine d'années.