Burkina Faso: PAREN - Tahirou Barry exclu, Michel Béré aux commandes

Le 4e congrès ordinaire du Parti pour la renaissance nationale (PAREN), tenu les 29 et 30 juillet 2017 à Ouagadougou, a abouti à l'exclusion du président, le ministre de la Culture, Tahirou Barry et à son remplacement à la tête de la formation par une figure peu connue de la scène politique, Michel Pouswendé Béré.

Le Parti pour la renaissance nationale (PAREN), se fait du sang neuf, dans un contexte de crise de gouvernance qui oppose son fondateur, Laurent Bado, à son désormais ex-président, le ministre de la Culture, des arts et du Tourisme, Tahirou Barry. Le 4e congrès ordinaire de cette formation de la mouvance présidentielle, convoqué par le «maître à penser» selon ses prérogatives, les 29 et 30 juillet 2017 à Ouagadougou, a vu l'exclusion de Tahirou Barry pour «refus d'alternance» et son éviction de la présidence au profit d'un autre cadre du parti peu connu, Michel Pouswendé Béré. Cet ingénieur en génie logiciel et en électronique formé aux Etats-Unis et en France, la quarantaine révolue, a bénéficié de la confiance du fondateur, qui l'a personnellement choisi, avec l'aval des congressistes.

Le choix de l'heureux élu, sympathisant avant de devenir militant du PAREN, symbolise la volonté de Laurent Bado de faire observer l'alternance à la tête du parti. Au grand dam de son filleul, Tahirou Barry, qu'il accuse ouvertement d'avoir voulu s'« accaparer» du parti, et de le tenir à l'écart. «Il n'a pas voulu l'alternance. Il a travaillé à détruire le PAREN pour construire un autre parti selon ses besoins», a-t-il regretté à la clôture du congrès. Le nouveau président à la tête d'un bureau exécutif de 33 membres, pour un mandat de cinq ans, a la charge de ramener la sérénité dans les rangs du PAREN, à en croire son géniteur. Cette «lourde tâche», M. Béré dit en avoir pleinement conscience, lui qui a remercié le fondateur et les congressistes pour la confiance placée en sa «modeste personne» pour assurer la charge de président. «Je suis conscient de ce qui m'attend. Nous sommes en crise, et la première des choses à faire, c'est de rassembler les militants. J'ai le devoir d'apaiser les cœurs et je m'y attellerai», a confié le nouveau capitaine du navire battant pavillon PAREN.

«Tahirou Barry peut toujours se rattraper»

Il a pour ce faire, demander l'appui des militants et de Laurent Bado, pour mener à bien sa mission. Mais que répond-t-il au ministre Barry, qui considère ce congrès «illégal», selon les confidences faites à nos confrères du journal Fasozine. M. Béré a indiqué que cela n'engage que lui, tout en jouant la carte de l'apaisement, comme pour coller à l'esprit de réconciliation prôné au sein du parti. «Je demande au ministre Barry d'avoir le courage de reconnaître son tort. Je suis disposé à ce qu'il revienne au parti. Nous ne sommes pas des divisionnistes», a-t-il commenté. Tahirou

Barry peut-il toujours représenter le PAREN au gouvernement ? A cette question cruciale, le nouveau président du parti a réagi laconiquement : «Il peut toujours se rattraper. Les décisions sont prises en concertation avec le fondateur». Renvoyant ainsi les journalistes à Laurent Bado, qui n'a pas voulu piper mot sur le sujet. Tahirou Barry n'a pas été le seul militant du parti exclu, trois autres, dont la députée Honorine Ouédraogo, ont subi le même sort, conformément à la volonté des congressistes. Outre les questions d'exclusion et de renouvellement des instances du PAREN, les participants au congrès, venus des quatre vents du Burkina, ont mené des réflexions sur trois points. Il s'agit du militantisme, de la doctrine et du projet de gouvernement du parti, de son autonomie financière, du dynamisme et du fonctionnement de ses structures de base. Sur le plan de l'autonomie financière, il a été recommandé la réalisation d'un inventaire des sources de financement, et d'un diagnostic sur les forces et les faiblesses dans la mobilisation des ressources.

Pour le point relatif aux structures de base, les congressistes ont proposé, entre autres, l'implantation d'un local du PAREN dans chaque circonscription et la formation des militants aux textes du parti et le Code électoral.

Des frondeurs à l'ouverture des travaux

A l'annonce du discours du fondateur du PAREN, Laurent Bado, à l'ouverture des travaux, des militants visiblement acquis à la cause de l'actuel président Tahirou Barry, dont le mandat a expiré le 27 juin 2015, ont crié au complot. «Motion !», a affirmé l'un d'entre eux, avant d'ajouter : «C'est avec amertume que nous constatons l'absence du bureau exécutif national, dirigé par Tahirou Barry». Un autre militant, tout aussi remonté, a lancé : «On nous a dit que le président Barry allait être là. C'est un complot. Nous ne nous sommes pas dedans». Les frondeurs ont ensuite claqué la porte, sous la conduite des éléments de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS). Ils ont été qualifiés d' « agents infiltrés », par les congressistes.

Comment le PAREN a rejoint la majorité présidentielle

Il est de notoriété publique que Laurent Bado n'a pas sa langue dans sa poche. Dans son discours introductif au congrès, l'homme a expliqué comment son parti, le PAREN, s'est allié à la majorité présidentielle, à la surprise de certains militants. «A l'issue des élections, le parti au pouvoir (le MPP) est venu me voir, avec l'idée de former un gouvernement d'union nationale. Il a demandé mon aide, pour que nous puissions mettre nos idées ensemble, et j'ai accepté. J'ai donné mon accord, le temps de voir ce qui va se passer (... )», a-t-il révélé. Il a soutenu, qu'ensuite, les nouvelles autorités ont voulu le mettre au gouvernement, proposition qu'il a du reste rejetée. «J'ai refusé, vu mon âge», a-t-il renchéri. «J'ai proposé de prendre le ministère de la Culture et d'y envoyer Tahirou Barry, histoire de lui donner sa chance», a conclu le fondateur du PAREN.

K.P.K