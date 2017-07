Burkina Faso: Réconciliation nationale - Les "bras armées" de la CODER installés

La Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER) a officiellement installé ses six commissions techniques et quatre coordinations spécifiques, le jeudi 27 juillet 2017 à Ouagadougou.

Cette cérémonie qui a également connu l'adhésion de deux Organisations de la société civile à la Coalition a consacré la passation de service entre les présidents entrant, Achille Tapsoba et sortant Rasmané Ouédraogo.

Dans la mise en œuvre de ses objectifs, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER) a installé, le jeudi 27 juillet 2017, ses six commissions formées chacune de quatre membres et dirigée par un président. Ainsi, la commission opérationnelle de terrain est dirigée par le Pr Bila Gérard Segda, la commission juridique et des droits humains, par Sidiki Zoundi et la commission communication et des relations publiques par Hamadou Amadou Maïga. Quant à la commission gouvernance politique et économique, elle est conduite par Bonoudaba Dabiré alors que la commission sécurité et civisme échoit à Mamadou Benao et la commission secteurs sociaux à Joséphine Drabo.

Les membres de chaque commission, a expliqué le coordonnateur du Comité technique d'appui et de coordination (CTAC) de la CODER, Amadou Traoré, sont des spécialistes issus des partis, membres de la Coalition. Par la même occasion, la Coalition a installé ses quatre coordinations. Celle des femmes est dirigée par Assita Sagnon, des anciens, par Laurent Aimé Francis Lompo, des jeunes, par Malik Déra et la coordination nationale des députés, par Alfred Sanou. Pour Amadou Traoré, la conférence des présidents s'appuie sur le CTAC qui est composé par les présidents des commissions, dans la mise en œuvre de ses objectifs. Pour plus d'efficacité, a-t-il poursuivi, il est prévu la mise en place des structures décentralisées de chacun de ces organes (commissions et coordinations) dans les communes et provinces du pays. Cela, en vue de prôner davantage et partout au Burkina Faso les idéaux de la Coalition et les causes de la réconciliation nationale.

Depuis sa création le 16 octobre 2016, la CODER n'est composée que de partis et formations politiques. Pour la première fois, elle a accueilli dans ses rangs, deux organisations de la société que sont l'Association des dockers et manœuvres du Burkina (ADMB) de Morou Bouda et le Club des anciens pour la paix (CAP) de Ousséni Compaoré. Conformément aux principes de sa présidence tournante (chaque trimestre), Rasmané Ouédraogo de la Nouvelle alliance du Faso (NAFA) a remis le flambeau de la CODER à Achille Tapsoba, président par intérim du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Mais avant, il a rappelé que la CODER est un instrument républicain de dialogue inclusif et constructif. Rasmané Ouédraogo dit avoir pris les rênes de la Coalition, le 20 avril 2017, alors qu'une «campagne de désinformation, de diabolisation ... » était en cours contre la structure.

Malgré tout, il a dressé un bilan «positif» de son mandat avec, entre autres acquis, la baisse de la tension créée autour de la CODER, le renforcement de ses capacités organisationnelles, l'élargissement de la base de la Coalition, sa participation à l'animation de la vie politique nationale, la matérialisation du projet de réconciliation nationale et la réalisation des propositions et des recommandations pour la relance économique du pays. Son successeur, Achille Tapsoba du CDP a salué «les performances» de ses devanciers que sont les présidents Ablassé Ouédraogo (Le Faso autrement), Gilbert Noël Ouédraogo (ADF/RDA) et Rasmané Ouédraogo (NAFA). Pendant son mandat, il promet œuvrer pour une adhésion de plus en plus large aux idéaux de la CODER. Il a donc demandé l'appui de toute la famille de l'opposition politique burkinabè pour ce faire.